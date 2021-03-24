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Bursa’da fabrika yangını: Milyonluk malzemeler yandı

Bursa’da fabrika yangını: Milyonluk malzemeler yandı

Bir fabrikada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle etrafında bulunan 3 fabrikaya da sıçradı. Çıkan yangında milyon değerindeki malzemeler küle döndü.