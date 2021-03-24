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    Bursa’da fabrika yangını: Milyonluk malzemeler yandı

    Bir fabrikada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle etrafında bulunan 3 fabrikaya da sıçradı. Çıkan yangında milyon değerindeki malzemeler küle döndü.
    • İHA
    • 24.03.2021 - 08:43
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 09:03
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    Bursa’da fabrika yangını: Milyonluk malzemeler yandı

    Bursa’nın İnegöl ilçesinde bağlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada, gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Alevler şiddetli rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü.

    Büyüyen yangın, fabrikanın yanında bulunun 3 fabrikayı daha etkisi altına aldı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Durumu fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 50’ye yakın itfaiye eri yangına müdahale etti.

    Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

    Bursa’da fabrika yangını: Milyonluk malzemeler yandı #1

    ALEV TOPUNA DÖNDÜ

    Fabrikada bulunan malzemelerin yanması sebebi ile fabrika alev topuna döndü. Yangın sonucu fabrika küle döndü. Milyon değerindeki malzemeler yandı, can kaybı yaşanmadı.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Bursa’da fabrika yangını: Milyonluk malzemeler yandı #2

    Bursa’da fabrika yangını: Milyonluk malzemeler yandı #3

    Bursa’da fabrika yangını: Milyonluk malzemeler yandı #4

    Bursa’da fabrika yangını: Milyonluk malzemeler yandı #5

    Bursa’da fabrika yangını VİDEO

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