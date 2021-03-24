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- Bursa’da fabrika yangını: Milyonluk malzemeler yandı
Bursa’da fabrika yangını: Milyonluk malzemeler yandı
Bir fabrikada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle etrafında bulunan 3 fabrikaya da sıçradı. Çıkan yangında milyon değerindeki malzemeler küle döndü.
- İHA
- 24.03.2021 - 08:43
- Güncelleme : 24.03.2021 - 09:03
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bağlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada, gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler şiddetli rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Büyüyen yangın, fabrikanın yanında bulunun 3 fabrikayı daha etkisi altına aldı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Durumu fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 50’ye yakın itfaiye eri yangına müdahale etti.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.
ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Fabrikada bulunan malzemelerin yanması sebebi ile fabrika alev topuna döndü. Yangın sonucu fabrika küle döndü. Milyon değerindeki malzemeler yandı, can kaybı yaşanmadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.