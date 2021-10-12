Bursa'da fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var

Bursa'da fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var

Kimya fabrikasında gerçekleşen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 işçi yaralandı.

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kimyasal ürün işleyen bir fabrikada bilinmeyen nedenle patlama yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ADAF ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ, 6 YARALI

Patlamanın etkisiyle fabrikanın çatısı uçarken; Bursa Valisi Yakup Canpolat olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Canbolat, asit sıkışması nedeniyle patlama oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Ekiplerin bölgeye hareket ettiğini anlatan Vali Canbolat, "Patlamada 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı. Yaralılardan durumları ağır ve hafif olanlar mevcut. 15-20 civarında da gazdan hafif etkilenen işçi var, onlara müdahale bölgede yapılıyor. AFAD, itfaiye ve güvenlik ekipleri bölgedeki müdahalesi sürüyor." ifadesini kullandı.

Canbolat, kendisinin de bölgeye hareket ettiğini dile getirdi.

Bursa'da fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var ViDEO