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    Bursa'da fabrikada yangın: 2 ölü, 5 yaralı

    Orman ürünleri fabrikasında henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybederken, 5 işçi ise yaralandı.
    • 31.05.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 15:45
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    Bursa'da fabrikada yangın: 2 ölü, 5 yaralı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına aldı.

    2 işçi hayatını kaybetti

    Bursa Valisi Yakup Canbolat olay yerinde yaptığı açıklamalarda, yangında ilk belirlemelere göre 2 işçinin hayatını kaybettiğini, ikisi ağır 5 kişinin yaralandığını söyledi.

    "Buhar kazanında patlama oldu"

    AA'ya konuşan Canbolat, "Fabrikada buhar kazanında patlama olmuş. Yangın şu anda kontrol altına alındı. Ekiplerimiz gerekli incelemeleri yapıyor. Fabrika içinde başka çalışanın olup olmadığını da kontrol ediyorlar." ifadesini kullandı.

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