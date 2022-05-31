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Bursa'da fabrikada yangın: 2 ölü, 5 yaralı

Bursa'da fabrikada yangın: 2 ölü, 5 yaralı

Orman ürünleri fabrikasında henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybederken, 5 işçi ise yaralandı.