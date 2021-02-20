Mobilya fabrikasındaki buhar kazanı patlaması sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 4’ü ağır 6 işçi yaralandı. Polis ekipleri, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da faaliyet gösteren mobilya fabrikasında, buhar kazanı henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Büyük sesle meydana gelen patlamanın ardından küçük çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, işçileri tahliye etti.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlama nedeniyle enkaza dönen alanda bulunan İlhan Doğan (47) adlı işçi hayatını kaybetti.

4'Ü AĞIR 6 İŞÇİ YARALANDI

Esengül Arslan (47), Murat Baydan (25), Altun Koçak (47), Melahat İpek (61), Bayram Göksu (25) ve Daaed Ataya (25) adlı işçiler ise yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bursa'da fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 6 yaralı VİDEO

PATLAMA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan büyük panik yaşanan fabrikada, vardiya amiri yaralı ya da ölenlerin tespiti için tüm çalışanları kapı önünde toplayarak, isimlerini okuyarak, yoklama yaptı.

Kadınlar işçilerin gözyaşlarına hakim olamadığı patlamayla ilgili polis ekipleri, soruşturma başlattı.

































