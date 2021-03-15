Bursa'da faciaya neden olan tırın kaza öncesi görüntüleri

Bursa'da 4 kişinin öldüğü, 8'i ağır, 20 kişinin yaralandığı kazaya neden olan tırın, kaza öncesi trafikte seyir halindeyken görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde meydana gelen olayda, Faruk Eskiçırak yönetimindeki tır, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen 22 araca önce çarptı, ardından altına alarak sürükledi.

Kazada Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu, Semih Ural ve Recep Göler öldü, 8’i ağır, 20 kişi yaralandı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan tırın sürücüsü Faruk Eskiçırak, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Eskiçırak ifadesinde, "Tırın frenlerinin boşaldığını fark ettim. Önümdeki araç sürücülerini uyarmak için selektör yakarak, kornaya bastım. O anda kırmızı ışık yandı, araçlar beklemeye başladı. Kontrolü kaybettim, çarpmaya engel olamadım. Pişmanım.” dediği öğrenildi.

İnegöl’de bir cam firmasında çalışan Ramazan Demircan’ın ise kazadan kısa süre önce tırın kontrolden çıkıp sinyal vererek korna çalıp ilerlediği anları cep telefonu kamerasıyla görüntülediği ortaya çıktı.

Tırın kaza öncesi görüntüsü VİDEO

"110 KM HIZLA YETİŞEMEDİM"

O anları Demircan, şöyle anlattı: “Tırın frenlerini patladığını tahmin ettim. Hızla gidiyordu. Tır şoförü bana selektör yaptı ve korna çaldı. Ben de heyecanlandım. Sıra dışı bir durum olduğunu anladım. Otomobilimi sağ şeride attım. Düzlüğe kadar tırı takip ettim. Heyecanlandığım için videoyu olayların başından itibaren çekemedim. Tır sürücüsü ısrarla kornaya basıyordu. Bir an düşündüm sonra da ‘Acaba ne olacak?’ diyerek videoya çekmeye başladım. Tır çok hızlı gidiyordu, yetişemedim. Durma ihtimali ise çok düşüktü. Saatte 110 kilometre ile yol alıyordum. Tır benden daha hızlıydı. Gözden kaybedince videoyu kapattım. Sonra ileride kazayı gördüm. Oradaki yaralılara yardım etmeye çalıştım. Hayatımda gördüğüm en büyük kazaydı.”





Bursa'da tır kazası VİDEO