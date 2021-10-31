Bursa'da feci kaza: 5 yaralı

Bursa’da elektrikli bisikletle çarpışan otomobil, kanala düştü. Kazada 5 kişi yaralandı.

Bursa’da İnegöl-Yenişehir Yolu Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı’nda seyir halinde olan Yusuf Kaya (36) yönetimindeki otomobil, kavşaktan dönüş yapmakta olan Batuhan Taha B. (16) yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobil kanala düşerek, ters durdu.

5 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu sürücüler ile otomobilde bulunan Melek Bahar Kaya (36), Ali Hamza Kaya (12) ve İrem Nur Kaya (5) yaralandı.

Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.