Bursa'da feci kazada 1 kişi öldü

- Bursa'nın Nilüfer ilçesi Mudanya yolunda ticari araç ile otomobil çarpıştı.
- Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Mudanya yolunda, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yola savruldu.
Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.