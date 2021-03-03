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    Bursa’da fenomeniz deyip telefonları çalan hırsızlar kamerada

    Çok sayıda telefoncu dükkânından aynı yöntemle binlerce liralık cep telefonu çalan hırsızlık çetesi, Kestel ilçesinde de değeri 10 bin TL olan telefonları çalarak kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 03.03.2021 - 14:43
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 14:50
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    Bursa’da fenomeniz deyip telefonları çalan hırsızlar kamerada

    3 şüpheli, Bursa’nın Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi Şehit Komiser Nizamettin Yavlak Caddesi’nde bulunan Kenan Oraklı’ya ait cep telefoncu dükkânına geldi.

    TikTok fenomeni olduklarını belirten 3 şüpheli, yeni videolar çekmek için ekipman alacaklarını söyledi.

    EL ÇABUKLUĞU İLE CEPLERİNE KOYDULAR

    2 şüpheli ekipmanlara bakarak, iş yeri sahibi Kenan Oraklı’yı oyalarken, bir şüpheli ise tezgâhın arkasında geçerek toplam değeri 10 bin TL olan 4 adet cep telefonunu çaldı.

    El çabukluğu ile 4 adet cep telefonunun ceplerine koyan gençler, dükkândaki alışverişlerine devam etti. TikTok ekipmanı alan gençler, iş yerine sahibine 100 lira para verip ayrıldı.

    Bursa’da fenomeniz deyip telefonları çalan hırsızlar kamerada VİDEO



    PEŞLERİNE DÜŞSE DE YETİŞEMEDİ

    Daha sonra iş yeri sahibi Oraklı, cep telefonların yerinde olmadığını fark ederek şüphelilerin peşine düştü.

    Ancak bir sonuç elde edemedi. Yaşanan bu ânlar güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.

    Bursa’da fenomeniz deyip telefonları çalan hırsızlar kamerada #1

    DAHA ÖNCE DE ÇALDILAR

    Öte yandan 3 şüphelinin Bursa’nın Gemlik ve Gürsu ilçelerinde aynı yöntemle hırsızlık yaptığı ve binlerce lira değerinde telefon çaldığı öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Bursa’da fenomeniz deyip telefonları çalan hırsızlar kamerada #2

    Bursa’da fenomeniz deyip telefonları çalan hırsızlar kamerada #3

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