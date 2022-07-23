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    Bursa'da fıkra gibi hırsızlık olayı

    2 ay önce Adana'da çalınan motosikletini bulunmasının ardından Bursa'ya getiren şahıs, dükkanına giren hırsızlar tarafından motosikletini yine çaldırdı.
    • 23.07.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 14:00
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    Bursa'da fıkra gibi hırsızlık olayı

    Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde hırsızlar kuaför dükkanının içinde bulunan bulunan motosikleti gözüne kestirdi.

    Bir süre çevrede gözetleme yapan şüpheliler, en uygun zamanı buldukları anda levye ile kuaförün kapısını açarak içeri girdi.

    Motosikletin yanına giden şüpheliler hızlıca sürükleyerek bölgeden uzaklaştı.

    O anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    "2 ay önce de çalındı"

    İHA'nın aktardığına göre motosikletinin sürekli hırsızlar tarafından çalındığını belirten İbrahim Ali Çelik, "Sahibi olduğum motosiklet Adana'da 2 ay önce hırsızlar tarafından çalındı. Bir süre motosikletin izini ararken hırsızlar uygulamada motosikletim ile polislere yakalanıyor. Daha sonra motosikleti Adana'dan Bursa'ya getirdim ve koyacak yerim olmadığı içinde dükkanımın içine bıraktım. Hırsızlar da levye ile kapıyı kolayca açıyor. Kapıda tek kilit vardı. Şimdi 2 tane var ama başımıza geldikten sonra anladık. Çalanlara hakkımı helal etmiyorum. Çok güzel bir mahalledeyim. Bu kadar rahat da çalınmaması lazım. Daha önce de dükkanın önünden geçerek bakmışlar zaten. Sonra sabaha karşı dükkana girerek motosikleti çalmışlar" dedi.

    Bursa'da esnafın motosikleti 2. kez çalındı

    Bursa da fıkra gibi hırsızlık olayı #1

    Bursa da fıkra gibi hırsızlık olayı #2

    Bursa da fıkra gibi hırsızlık olayı #3

    Bursa da fıkra gibi hırsızlık olayı #4

    Bursa da fıkra gibi hırsızlık olayı #5


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