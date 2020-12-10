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Bursa’da film sahnelerini aratmayan hırsızlık kovalamacası

Bursa’da film sahnelerini aratmayan hırsızlık kovalamacası

2 otomobil hırsızından biri, polisten kaçmak için taksiye bindi. Bir başka taksicinin önünü kestiği araçtan indirilen hırsız, polis tarafından etkisiz hale getirildi.