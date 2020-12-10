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- Bursa’da film sahnelerini aratmayan hırsızlık kovalamacası
Bursa’da film sahnelerini aratmayan hırsızlık kovalamacası
- İHA
- 10.12.2020 - 11:53
- Güncelleme : 10.12.2020 - 12:20
Bursa polisi, son günlerde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.
Nefes kesen kovalamaca, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu’ndaki bir alışveriş merkezi önünde yaşandı.
Otomobil hırsızlığı yaptıkları öne sürülen iki şüpheliyi fark eden polis, nefes kesen takip başlattı.
O ANLAR KAMERADA
Takip sonucu yakalanacağını anlayan 2 şüpheli, kaçmaya başladı.
Mudanya Caddesi üzerinde kaçan şüphelileri kovalayan Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, havaya ateş açtı.
O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Bursa’da film sahnelerini aratmayan hırsızlık kovalamacası ViDEO
TAKSİYE BİNİP KAÇMAK İSTEDİ BİR BAŞKA TAKSİCİ YOLUNU KESTİ
Kaçan şüphelilerden biri, alışveriş merkezi önünde bulunan taksiye binerek kaçmak istedi.
Taksinin hareket ettiği sırada bir başka taksici aracını şüphelinin bulunduğu taksinin önüne çekip yolunu kesti.
Polis ekipleri taksinin içerisindeki şüpheliyi, kıskıvrak yakalayıp etkisiz hale getirdi.
Diğer kaçan şüpheliyi de AVM’nin kapısı önünde yakalayan ekipler, yere yatırıp ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.
Polis merkezine götürülen şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.