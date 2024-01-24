Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor.
Güvenlik güçleri, dağda yuvalanan terörist yuvalarını tek tek tespit ediyor.
Öte yandan bir mücadele de kentlerde sürüyor.
Firari FETÖ'cüye operasyon
Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik çalışmalar kapsamında ekipler, bu kez Bursa'da harekete geçti.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin adresini belirledi.
Mutfak dolabından çıktı
Bunun üzerine Nilüfer ilçesindeki bir evde saklanan örgüt mensubuna yönelik operasyon yapıldı.
Evde yapılan aramalarda hükümlü A.K, mutfak dolabında saklanırken yakalandı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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