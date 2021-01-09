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Bursa'da fırına giren cep telefonu hırsızı kamerada

Bursa'da fırına giren cep telefonu hırsızı kamerada

Hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedilirken Köroğlu, "Herşey otuz saniyede oldu. Kimliğim ve ehliyetim de telefon kabının içindeydi, onlar da gitti" dedi.