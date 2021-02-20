Fırına giren hırsızlık şüphelisi, sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı, güvenlik kamelarına yansıdı.

Bursa'nın 'nın İnegöl ilçesindeki Mesudiye Mahallesi’ndeki fırına, çalışanların ayrılmasından 15 dakika sonra giren şüpheli, sadaka kutusunu alarak, kaçtı.

Sabah iş yerine gelen fırın sahibi Bünyamin Öztürk, sadaka kutusunun olmadığını fark edince güvenlik kameralarını inceledi.

Sadaka kutusunun çalındığını gören Öztürk, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, kameralara yansıyan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'MÜBAREK AYLARDA BİZİ ÜZDÜ'

Bünyamin Öztürk, "Gece iş yerini kapattık. Bizden sonra iş yerinin kapısını zorlayıp açan bir şahıs sadaka kutusunu çalıp gitmiş. Mübarek üç aylara girdik, böyle bir olay bizi üzdü. Polis ekiplerine durumu bildirdik. Gereğini yapacaklar" dedi.

Bursa'da fırındaki sadaka kutusunu çalan hırsız kamerada VİDEO























