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- Bursa'da fırtınayla devrilen simitçi, yoğun bakıma alındı
Bursa'da fırtınayla devrilen simitçi, yoğun bakıma alındı
Fırtınada devrilen simit arabasının altında kalarak ağır yaralanan Suriye uyruklu simitçi Mahmud Beradei'nin yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
- DHA
- 30.11.2021 - 17:08
Dün Bursa'nın İnegöl ilçesi, Burhaniye Mahallesi, Kemallettin Sami Paşa Caddesi'nde ilerlediği sırada simitçi Mahmud Beradei, fırtına nedeniyle devrilen simit arabasının altında kaldı.
Simitler yola açılırken, Beradei başından aldığı darbe ile ağır yaralandı.
Kanla içinde kalan simitçinin yardımına koşan çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine de bildirdi.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Beradei, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 yıldır simitçilik yapan ve 2 çocuk babası Beradei'nin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.