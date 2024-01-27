İHA
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde yokuşa park edilen kamyonun frenleri boşaldı.
Yolun eğimi ile birlikte geriye doğru hareket eden kamyon saniyeler içerisinde hızlanarak park halinde bulunan hafif ticari araca çarptı ve güçlükle durdu.
Yaralanan olmadı
Yaşanan olayda araçların içinde kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti.
Kazada kamyonun çarptığı hafif ticari araç ağır hasar aldı.
Yaşananlar kamerada
Vatandaşların yoldaki diğer araçları uyarma anı, kamyonun hızlanması ve park halindeki araca çarpması da saniye saniye kameraya yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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