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Bursa'da freni boşalan kamyon faciaya neden oluyordu

Bursa'da freni boşalan kamyon faciaya neden oluyordu Bursa'da sürücüsünün park ettiği ancak freni boşalınca harekete geçen kamyonun hafif ticari aracı kullanılamaz hale getirdiği anlar kameraya yansıdı.