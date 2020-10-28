Bursa’da park edilen kamyonun freni boşalınca dükkana çarparak durabildi, o anlar kameralara yansıdı.

Bursa'nın İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 60 yaşındaki Hasan Köse, kullandığı kamyonu yol kenarına park etti.

Bir süre sonra el freni boşalan kamyon geriye doğru hareket etmeye başladı.

KOŞTU AMA BAŞARAMADI

Kamyonun arkasında araç ve yaya olmaması faciayı önledi. O sırada kamyonun kaydığını gören sürücü koşsa da yetişemedi.

Freni boşalan kamyon bir iş yerine çarparak durabildi.

Bursa'da freni boşalan kamyonunu koşarak durdurmaya çalıştı ViDEO