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- Bursa'da freni boşalan tır çok sayıda araca çarptı
Bursa'da freni boşalan tır çok sayıda araca çarptı
Yolun karşı şeridine geçen tır önüne gelen araçları biçti. Feci kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.
- AA
- 12.03.2021 - 18:03
- Güncelleme : 12.03.2021 - 18:32
Bursa-Ankara karayolunun Kestel ilçesine bağlı Barakfakih mevkisinde freni patlayan tır, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı.
FRENİ PATLAYAN TIR DEHŞET SAÇTI
Anayol savaş alanına dönerken, araçları sürükleyen tır güçlükle durabildi.
Kaza üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
3 ÖLÜ, 21 YARALI
İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi ise yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
20 ARACI EZDİ
Bursa Valisi Yakup Canbolat, tırın 15-20 aracı ezdiğini belirterek ekiplerin bölgedeki çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.
Bursa'da freni boşalan tır çok sayıda araca çarptı VİDEO