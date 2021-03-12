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    Bursa'da freni boşalan tır çok sayıda araca çarptı

    Bursa'da freni boşalan tır çok sayıda araca çarptı

    Yolun karşı şeridine geçen tır önüne gelen araçları biçti. Feci kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.
    • AA
    • 12.03.2021 - 18:03
    • Güncelleme : 12.03.2021 - 18:32
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    Bursa-Ankara karayolunun Kestel ilçesine bağlı Barakfakih mevkisinde freni patlayan tır, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı.

    FRENİ PATLAYAN TIR DEHŞET SAÇTI

    Anayol savaş alanına dönerken, araçları sürükleyen tır güçlükle durabildi.

    Kaza üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

    3 ÖLÜ, 21 YARALI

    İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi ise yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    20 ARACI EZDİ

    Bursa Valisi Yakup Canbolat, tırın 15-20 aracı ezdiğini belirterek ekiplerin bölgedeki çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

    Bursa'da freni boşalan tır çok sayıda araca çarptı VİDEO

    Bursa da freni boşalan tır çok sayıda araca çarptı #1

    Bursa da freni boşalan tır çok sayıda araca çarptı #2

    Bursa da freni boşalan tır çok sayıda araca çarptı #3

    Bursa da freni boşalan tır çok sayıda araca çarptı #4

    Bursa da freni boşalan tır çok sayıda araca çarptı #5

    Bursa da freni boşalan tır çok sayıda araca çarptı #6

    Bursa da freni boşalan tır çok sayıda araca çarptı #7

    Bursa da freni boşalan tır çok sayıda araca çarptı #8

    Bursa da freni boşalan tır çok sayıda araca çarptı #9

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