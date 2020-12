Haberler

Bursa’da freni patlayan kamyonet markete daldı

Yokuş aşağı indiği sırada freni patlayan kamyonet, markete daldı. Kaza anı kameralara an be an yansırken, markette ve iş yerinin önünde bulunan müşteriler ölümden saniyelerle kurtuldu.