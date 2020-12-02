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    Bursa’da freni patlayan kamyonet markete daldı

    Yokuş aşağı indiği sırada freni patlayan kamyonet, markete daldı. Kaza anı kameralara an be an yansırken, markette ve iş yerinin önünde bulunan müşteriler ölümden saniyelerle kurtuldu.
    • İHA
    • 02.12.2020 - 11:43
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 12:15
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    Bursa’da freni patlayan kamyonet markete daldı

    Bursa’da F.A. idaresindeki 16 CMG plakalı kamyonetin frenleri, rampa aşağı indiği esnada patladı.

    Sürücüsünün durduramadığı kamyonet, büyük bir hızla rampanın sonunda bulunan markete daldı. Kaza sebebiyle markette büyük zarar oluşurken, kazada kimsenin yaralanmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

    KAZA ANI KAMERADA

    Kaza sırasında markette bulunan müşteriler ve iş yeri sahibi Gökhan K. ise ölümden saniyelerle kurtuldu. Kaza anı ve müşterilerin saniyelerle ölümden döndüğü panik anları, kameralar tarafından anbean görüntülendi.

    Markette büyük maddi zarar oluşurken kullanılamaz hale gelen kamyonet, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

    Bursa’da freni patlayan kamyonet markete daldı ViDEO



    “MARKETİME DALAN ÜÇÜNCÜ ARAÇ”

    Kaza anında büyük panik yaşayan market sahibi Gökhan K., "Son 1 yılda marketime giren üçüncü araç oldu. Daha önce de kepçe ve otomobil markete dalmıştı. Artık canımızın derdine düştük. Yetkililerden bu yola çözüm bulmalarını istiyoruz. Kaza sırasında market içerisinde müşteriler vardı. Belki de saniyeler ile ölümden kurtuldular. Yetkililerimizden yardım bekliyoruz.” diye konuştu.

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    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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