Domaniç’ten İnegöl’e seyir halinde olan İhsan Mehmetalioğlu idaresindeki kamyonetin, virajda freni patladı. Şarampole yuvarlanan kamyonet, ters döndü.

Bursa’da, Domaniç'ten İnegöl'e seyir halinde olan sürücü İhsan Mehmetalioğlu (30) yönetimindeki kamyonetin virajda freni patladı.

Mehmetalioğlu’nun kontrolünden çıkan kamyonet, şarampole yuvarlandı.

3 KİŞİ YARALANDI

Ters dönen aracın içinden, sürücü Mehmetalioğlu ile yanındaki Serkan Yiğit (34) ve Ferit Yıldız (45) yaralı olarak çıkarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa’da freni patlayan kamyonet, şarampole yuvarlandı VİDEO

