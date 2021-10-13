Euro
10.5102
0.76%
Dolar
9.0746
0.44%
Altın
522.71
2.21%
Borsa
1.411
-0.41%
Bitcoin
507.100
-1.23%
EXEN Coin
21.76
-3.97%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Bursa’da freni patlayan kamyonet, şarampole yuvarlandı

    Domaniç’ten İnegöl’e seyir halinde olan İhsan Mehmetalioğlu idaresindeki kamyonetin, virajda freni patladı. Şarampole yuvarlanan kamyonet, ters döndü.
    • İHA
    • 13.10.2021 - 17:18
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 17:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da freni patlayan kamyonet, şarampole yuvarlandı

    Bursa’da, Domaniç'ten İnegöl'e seyir halinde olan sürücü İhsan Mehmetalioğlu (30) yönetimindeki kamyonetin virajda freni patladı.

    Mehmetalioğlu’nun kontrolünden çıkan kamyonet, şarampole yuvarlandı.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Ters dönen aracın içinden, sürücü Mehmetalioğlu ile yanındaki Serkan Yiğit (34) ve Ferit Yıldız (45) yaralı olarak çıkarıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa’da freni patlayan kamyonet, şarampole yuvarlandı VİDEO

    Bursa’da freni patlayan kamyonet, şarampole yuvarlandı #1

    Bursa’da freni patlayan kamyonet, şarampole yuvarlandı #2

    Bursa’da freni patlayan kamyonet, şarampole yuvarlandı #3

    Bursa’da freni patlayan kamyonet, şarampole yuvarlandı #4

    Bursa’da freni patlayan kamyonet, şarampole yuvarlandı #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir