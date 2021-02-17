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- Bursa’da galeriden çaldığı otomobille 2 gün gezip, geri getirdi
Bursa’da galeriden çaldığı otomobille 2 gün gezip, geri getirdi
- DHA
- 17.02.2021 - 07:36
- Güncelleme : 17.02.2021 - 07:48
10 Şubat sabahı saat 06.30 sıralarında Bursa’nın Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde bulunan otomobil galerisine gelen F.T. (21), alarm sistemini devre dışı bıraktıktan sonra galerinin kapısını zorlayarak açtı.
F.T., içeride bulunan araçlardan 500 bin TL değerindeki lüks otomobili çaldı.
VATANDAŞLAR POLİSİ ARADI
Galerinin ön camının kırık olduğunu gören vatandaşların ihbarı polis araştırma yaptı.
Otomobilin çalındığı bilgisi üzerine polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kameralarını incelemeye aldı.
Bursa'da galeriden çaldığı otomobille 2 gün gezdi İZLE
2 GÜN GEZİP GERİ GETİRDİ
Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıyan otomobili, 2 gün sonra geri getirilip galerinin önüne bırakan F.T. olay yerinden hızla uzaklaştı.
Sabah oto galeriye gelen çalışanlar, otomobili görünce yine polise ve iş yeri sahibine haber verdi.
173 FARKLI KAMERA KAYDI İZLENDİ
İş yeri sahibi, galerinin önüne bırakılan aracın çalınan otomobil olduğunu teyit ederken; polis ekipleri, araçta parmak izi çalışması yaptı.
Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla tespit edilen şüpheli F.T. takibe alındı. Ekipler 173 kamerayı sabırla inceleyerek F.T.’yi adım adım izledi.
7 GÜN SONRA YAKALANDI
Daha önce de hırsızlık suçundan birçok kaydı olduğu öğrenilen F.T., polisin 7 gün süren çalışmasının ardından yakalandı.
Gözaltına alınan F.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.