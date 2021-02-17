Bursa’da galeriden çaldığı otomobille 2 gün gezip, geri getirdi

Oto galerinden çaldığı 500 bin lira değerindeki lüks otomobili, 2 gün gezdikten sonra geri getiren suçlu, 173 güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis tarafından yakalandı.

10 Şubat sabahı saat 06.30 sıralarında Bursa’nın Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde bulunan otomobil galerisine gelen F.T. (21), alarm sistemini devre dışı bıraktıktan sonra galerinin kapısını zorlayarak açtı.

F.T., içeride bulunan araçlardan 500 bin TL değerindeki lüks otomobili çaldı.

VATANDAŞLAR POLİSİ ARADI

Galerinin ön camının kırık olduğunu gören vatandaşların ihbarı polis araştırma yaptı.

Otomobilin çalındığı bilgisi üzerine polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kameralarını incelemeye aldı.

Bursa'da galeriden çaldığı otomobille 2 gün gezdi İZLE

2 GÜN GEZİP GERİ GETİRDİ

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıyan otomobili, 2 gün sonra geri getirilip galerinin önüne bırakan F.T. olay yerinden hızla uzaklaştı.

Sabah oto galeriye gelen çalışanlar, otomobili görünce yine polise ve iş yeri sahibine haber verdi.

173 FARKLI KAMERA KAYDI İZLENDİ

İş yeri sahibi, galerinin önüne bırakılan aracın çalınan otomobil olduğunu teyit ederken; polis ekipleri, araçta parmak izi çalışması yaptı.

Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla tespit edilen şüpheli F.T. takibe alındı. Ekipler 173 kamerayı sabırla inceleyerek F.T.’yi adım adım izledi.

7 GÜN SONRA YAKALANDI

Daha önce de hırsızlık suçundan birçok kaydı olduğu öğrenilen F.T., polisin 7 gün süren çalışmasının ardından yakalandı.

Gözaltına alınan F.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.