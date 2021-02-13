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    Bursa'da galeriden çaldıkları yarım milyonluk aracı geri getirdiler

    Bursa’da bir oto galerinin camını kırarak 500 bin lira değerindeki otomobili çalan hırsızlar, 3 gün sonra aracı geri getirdi. Oto galerinin önüne aracı bırakan 2 şüpheli, kaçarak kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 13.02.2021 - 16:30
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    Bursa'da galeriden çaldıkları yarım milyonluk aracı geri getirdiler

    Bursa'nın Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi’nde bulunan oto galerinin 3 gün önce alarmı çaldı.

    Alarm üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, galerinin camının kırık olduğunu fark ederek iş yeri sahibine haber verdi.

    Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin galeride bulunan 500 bin lira değerindeki lüks otomobili çaldıklarını görüp, soruşturma başlattı.

    3 GÜN SONRA GERİ GETİRDİLER

    Yaşanan olayın ardından kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, 3 gün sonra gece saatlerinde yarım milyonluk aracı oto galerinin önüne geri getirdi.

    Aracı çalışır halde bırakan 2 şüpheli, koşarak kayıplara karıştı.Bursa da galeriden çaldıkları yarım milyonluk aracı geri getirdiler #1

    Sabah saatlerinde iş yerine gelen galeri işletmecisi gözlerine inanamazken durumu polis bildirdi. Polis ekiplerinin, şüpheliyi yakalamak için soruşturması devam ediyor.

    Bursa da galeriden çaldıkları yarım milyonluk aracı geri getirdiler #2

    Bursa'da 500 bin liralık aracı çaldılar VİDEO



    Bursa da galeriden çaldıkları yarım milyonluk aracı geri getirdiler #3

    Bursa da galeriden çaldıkları yarım milyonluk aracı geri getirdiler #4

    Bursa da galeriden çaldıkları yarım milyonluk aracı geri getirdiler #5

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