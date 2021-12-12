Bursa'da, ganyan bayisindeki cinayeti adli tıp kurumu raporu çözecek

Ganyan bayisinde çıkan kavgada işlenen cinayete yönelik İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ek rapor alınmasına karar verildi.

Bursa’da 2019’da, Aydın Aktaş, oğlu Kaan Aktaş ve arkadaşları, kendisine 40 bin lira borcu olan Cengiz Beran'ın çalıştığı ve aynı zamanda kayınpederi olan Murat Beran'a ait ganyan bayisine gitti.

İddiaya göre, çıkan tartışmada Aydın Aktaş, Murat Beran'a kafa attı. Murat Beran ile Cengiz Beran ise silahlarla karşılık verdi.

Kurşunların hedefi olan Aydın Aktaş, Kaan Aktaş ve Yusuf Gökçe yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aydın Aktaş, hayatını kaybetti. Bu arada silahlı kavganın iş yeri kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Olayın ardından gözaltına alınan Murat Beran, oğlu Kadir Beran ve hem akrabası hem damadı Cengiz Beran, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sanıklar hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından 3'er kez ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıklardan Kadir Beran, daha önce yapılan duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

EV HAPSİNİ İSTEDİ

Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada tutuklu sanıklar Murat Beran ile Cengiz Beran, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanarak savunma yaptı.

Tutuksuz sanık Kadir Beran'ın katılmadığı duruşmada, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor okundu. Murat Beran'ın avukatı, ölüme neden olan kurşunların müvekkilinin silahından çıkmadığının raporla belli olduğunu belirterek, sağlık durumunu gerekçe göstererek sanığın ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliyesini istedi. Duruşmada söz alan sanık Murat Beran, "Tahliyemi istiyorum. Daha önce söylediğim gibi olayda silah kullanmadım. Sağlık durumum çok kötü." dedi.

“EŞİM VE 3 ÇOCUĞUM PERİŞAN OLDU”

Cengiz Beran’ın avukatı da kişilerin olay yerine iyi niyetle gelmediklerini, kendisini ve kayınpederini haksız saldırıya karşı korumak amacıyla hareket ettiğini öne sürdüğü müvekkilinin, adli kontrol koşuluyla serbest bırakılmasını talep etti. Mahkemede söz alan Cengiz Beran ise pişman olduğunu belirterek, "Üzgünüm. Cezaevine girdikten sonra eşim ve 3 çocuğum perişan oldu. Tahliyemi istiyorum." diyerek savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, Bursa Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Aydın Aktaş'ın kesin ölüm nedeninin anlaşılamadığını belirtti.

EK RAPOR ALINMASINA KARAR VERİLDİ

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ek rapor alınmasına karar verildi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.