Bursa'da gazeteciye saldıran boksör tutuklandı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan boksör, gazetecinin burnunu kırmasının ardından 3 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Kibar Sokak'ta bekçiler, sokağa çıkma kısıtlmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Devriye gezen bekçiler, kısıtlamayı ihlal eden Süleyman S., M.Ö. ve Ö.Ç.'yi evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Uyarıya direnen 3 kişiden Süleyman S., olay yerinde bulunan ve kısıtlamayı ihlal edenleri görüntüleyen DHA muhabiri Mehmet İnan'a hakarette bulundu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Gazeteciyi "Ben eski boksörüm." diyerek darbeden şüpheli Süleyman S. ve yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa’da kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı ViDEO

MUHABİRİN BURNU KIRILDI

Burnunda kırık oluşan ve 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İnan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

2 KİŞİ SERBEST

Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ö. ve Ö.Ç., polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.

"ÖZÜR DİLERİM, PİŞMANIM"

Mehmet İnan ile birlikte saldırıya maruz kalan DHA muhabiri İsmail Hakkı Seymen'in, adliyeye sevk sırasında "Bize neden saldırdın?" sorusuna Süleyman S., "Özür dilerim, pişmanım." diye cevap verdi.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Süleyman S. ise çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama"ve "görevi başındaki polis memuruna mukavemet" suçlarından tutuklandı.