Bursa'da gece yarısı bir sokakta havai fişek ateşleyip kaçtılar

- Bursa Osmangazi'de dört kişi, gece saatlerinde sokakta havai fişek patlatıp kaçtı.
- Patlama sesleri mahallede panik yarattı ve polis ekipleri şüphelileri tespit etmek için güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
- Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Mahalleliyi tedirgin eden anlar...
Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde otomobille gelen 4 kişi, yanlarında getirdikleri havai fişeği sokak ortasında ateşleyip, hızla bölgeden uzaklaştı.
GECE YARISI PATLAYAN HAVAİ FİŞEKLER TEDİRGİN ETTİ
41 AGM 303 plakalı araçla mahalleye giren 4 şüpheliden ikisinin yaya olarak sokakta dolaştığı, diğer ikisinin ise araçta beklediği görüntülere yansıdı.
Şüpheliler, iki bina arasındaki boş arsaya yerleştirdikleri havai fişeği ateşleyerek araçla kaçtı.
POLİS KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI
Havai fişeğin patlamasıyla mahallede kısa süreli panik yaşanırken, çevrede oturanlar büyük bir gürültü duyduklarını ve korktuklarını belirtti.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı.