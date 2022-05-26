Bursa’da gelinlik giyinen damat, görenleri hayrete düşürdü. Damadın gelinlikle oynadığı o anlar kameraya yansırken, geline taş çıkartması dikkat çekti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Gazcılar Caddesi'nde çekilen görüntülerde, yöresel gelenek olan kına gecesinde damadın gelinlik giyinmesini günümüzde de sürdüren çift büyük ilgi topladı.

Gece yarısı gelinlik giyinen damat, gelinle karşılıklı şarkılar söyleyerek oynadı.

'Gelinden daha iyi oynadı'

Kurtlarını döken damadın o halini görenler ‘gelinden daha iyi oynadı’ yorumunda bulundu.

İHA'nın aktardığına göre o anlar, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da gelinlik giyen damat şaşkınlık yarattı ViDEO