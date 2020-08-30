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    Bursa'da genç kız, kamyonet ile bina arasında sıkışarak can verdi

    Bursa'da yaptığı aşureleri dedesine götüren genç kız geri manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet ile apartman arasına sıkışarak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 30.08.2020 - 03:32
    • Güncelleme : 30.08.2020 - 03:32
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    Bursa'da genç kız, kamyonet ile bina arasında sıkışarak can verdi

    Bursa merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak’ta, 20 yaşındaki Eda Müdüroğlu, gün içinde aşure hazırladı. Yaptığı aşureleri akşam saatlerinde komşularına dağıtmak için evden ayrıldı.

    KAMYONET İLE BİNA ARASINDA EZİLDİ

    Komşularına aşure dağıttıktan sonra dedesine götürmek için hareket eden genç kıza, geri manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybeden İlhami B. kontrolündeki kamyonet çarptı. Kamyonet ile apartman girişine sıkışan genç kız olay yerinde feci şekilde can verdi. Genç kızın yakınları sinir krizi geçirdi.

    Bursa da genç kız, kamyonet ile bina arasında sıkışarak can verdi #1

    KAÇAN SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

    Kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü Emek Polis Merkez Amirliği’ne teslim oldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kamyonet ve duvar arasında sıkışan genç kızı bulunduğu yerden çıkardı.

    Bursa da genç kız, kamyonet ile bina arasında sıkışarak can verdi #2

    Genç kızın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli İlhami B.’nin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

    Bursa da genç kız, kamyonet ile bina arasında sıkışarak can verdi #3

    Bursa da genç kız, kamyonet ile bina arasında sıkışarak can verdi #4

    Bursa da genç kız, kamyonet ile bina arasında sıkışarak can verdi #5

    Bursa da genç kız, kamyonet ile bina arasında sıkışarak can verdi #6

    Bursa da genç kız, kamyonet ile bina arasında sıkışarak can verdi #7

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