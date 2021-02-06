Bursa'da genç kız kendisini bıçaklayıp ambulans bekledi

Osmangazi'de 2 gencin kendisini bıçakladığını söyleyen genç kız, bunalımda olduğu için kendisini bıçakladığını itiraf etti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi’nde araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar, caddenin ortasında genç bir kızın hareketsiz yattığını gördü.

Genç kızın yanına giderek, karnına saplı bıçağı fark eden vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada yaralı genç kız, 2 gencin kendisinden para istediklerini ancak vermeyince kendisini bıçakladıklarını söyledi.

KENDİSİNİ BIÇAKLAMIŞ

Kendisinden para isteyen gençler tarafından bıçaklandığını söyleyen genç kız, daha sonra olayı itiraf ederek, bunalımda olduğu için kendisini bıçakladığını itiraf etti.

KARNINDAKİ BIÇAK İLE HASTENEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, isminin Melek Ç. (18) olduğu öğrenilen genç kızı, karnına saplı olan bıçak ile sedyeye kaldırdı.

İlk müdahalesi olay yerine yapılan Melek Ç., daha sonra Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Hayati tehlikesi bulunmayan genç kız burada ifade alan polis ekiplerine gerçeği itiraf etti.

6 KEZ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Yetiştirme Yurdu’nda kaldığı öğrenilen genç kız, bunalıma girdiği için yurttan kaçtığı ve bıçağı karnına kendisinin sapladığını itiraf etti.

Öte yandan Melek Ç.’nin daha önceden de 6 kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.













