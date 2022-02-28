Bursa'da genç kıza tekme atan adama tepki

Bir şahıs, iş yeri önünde genç bir kıza tekme atarak darbetti. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde çevredeki vatandaşların tekme atılmasına tepki gösterdiği görüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan ve kentin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi’nde erkek şahıs, genç bir kızla tartıştı.

Bir dükkanın önünde duran erkek şahıs, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştığı genç kıza tekme attı.

Tekme sonrasında genç kız sendeleyerek erkekten uzaklaştı.

TEKMEYE TEPKİ GÖSTERDİLER

Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde, çevredekilerin de erkek şahısa tepki gösterdiği görüldü.



