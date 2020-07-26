Bursa'da, genç kızın doğum günü hediyesi köpeği çalındı

Çatıya çıkıp yavru köpeği alan hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da bir apartmana giren hırsız, girişteki bisiklet ile Elif Naz Şenol'a doğum gününde hediye edilen yavru köpeği çaldı.

Şüphelinin apartmana giriş ve çıkış anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün saat 05.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde yaşanan olayda, bir apartmanın çatı katına çıkan maskeli kişi, burada bulunan köpek kulübesinin kilidini kırıp, içindeki yavru köpeği alarak indi.

KÖPEĞİNİ YERİNDE GÖRMEDİ

Apartmanın girişindeki bisikleti de çalan şüpheli, kaçtı. Köpeğini gezdirmek için çatıya çıkan 14 yaşındaki Elif Naz Şenol, kulübenin kilidini kırık, köpeğinin ise yerinde olmadığını görüp, durumu ailesine ve polise bildirdi.

ÇATIYA ÇIKIP KÖPEĞİ ALDI

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir iş yerinin önünde oturan şüphelinin, çevrede kimsenin olmadığını fark edince çatıya çıkıp köpeği aldığı, ardından da çaldığı bisiklet ile uzaklaştığı görüldü.

“KÖPEĞİMİN BULUNMASINI İSTİYORUM”

Köpeği çalınan Elif Naz Şenol, köpeğin babasının doğum günü olduğunu belirterek, "Hırsız çatıya çıkmış köpeğimi alıp gitmiş. Bulunmasını istiyorum." dedi.