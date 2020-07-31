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- Bursa'da genç kızları taciz eden sapık yakalandı
Bursa'da genç kızları taciz eden sapık yakalandı
- İHA
- 31.07.2020 - 08:35
- Güncelleme : 31.07.2020 - 08:35
Bursa'da, farklı zaman ve farklı yerlerde genç kızları yalnız yakalayan ve kimsenin olmadığı esnada üstlerine atlanılarak elle taciz edildiğini söyleyen 4 genç kız durumu polise bildirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, genç kızların ifadelerinin üzerine çalışma başlattı.
GÖZALTINA ALINDI
Bölgede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin 19 yaşındaki B.K. olduğunu ve maske taktıktan sonra genç kızları elle taciz ederek hızla uzaklaşıp kaçtığını belirledi.
Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, başarılı bir operasyonla B.K.'yı yakalayarak emniyete götürdü.
Genç kızların arkasından gidip kabusu yaşattı
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan tacizci emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, genç kızlara kabusu yaşatan B.K.'nın, tacizde bulunduktan sonra maskeli bir şekilde kaçtığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.