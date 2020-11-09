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    Bursa'da genç kızların tehlikeli çekimi

    Bursa'da 3 kız, sosyal medyada paylaşım yapmak için canlarını hiçe sayarak çatıda çekim yaptı.
    • İHA
    • 09.11.2020 - 09:39
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 10:33
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    Bursa'da genç kızların tehlikeli çekimi

    Bursa’da 3 genç kız, 4 katlı eski bir binanın çatısına çıkarak video çekti.

    TikTok paylaşımı için hayatlarını hiçe sayan gençler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    ÇATIDA GEZDİLER

    Binanın ve çatısının eski olduğuna aldırmadan rahatça çatıda gezen genç kızlar, bir süre sonra bulundukları yerden inerek gözden kayboldu.

    Bursa da genç kızların tehlikeli çekimi #1

    Bursa'da genç kızların çatıda TikTok çılgınlığı VİDEO

    Bursa da genç kızların tehlikeli çekimi #2

    Bursa da genç kızların tehlikeli çekimi #3

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