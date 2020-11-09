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Bursa'da genç kızların tehlikeli çekimi
Bursa'da 3 kız, sosyal medyada paylaşım yapmak için canlarını hiçe sayarak çatıda çekim yaptı.
- İHA
- 09.11.2020 - 09:39
- Güncelleme : 09.11.2020 - 10:33
Bursa’da 3 genç kız, 4 katlı eski bir binanın çatısına çıkarak video çekti.
TikTok paylaşımı için hayatlarını hiçe sayan gençler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
ÇATIDA GEZDİLER
Binanın ve çatısının eski olduğuna aldırmadan rahatça çatıda gezen genç kızlar, bir süre sonra bulundukları yerden inerek gözden kayboldu.
Bursa'da genç kızların çatıda TikTok çılgınlığı VİDEO