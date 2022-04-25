Bir grup genç, “kız” meselesi yüzünden birbirine girdi. Birbirlerine acımasızca vuran gençlerin bu kavgası kameralara yansıdı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’nde bir grup genç, “kız” meselesi yüzünden tartışma başladı.

Tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Gençler birbirlerine acımasızca vururken, arkadaşlarının kavga ettiğini gören diğer gençler de hemen olaya dahil oldu.

Tesadüfen polis vardı

Bu sırada tesadüfen bölgede bulunan polis ekipleri, gençleri ayırdı.

İHA’nın haberine göre taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, o anlar kameraya yansıdı.

Bursa’da gençlerin ‘kız’ kavgası ViDEO