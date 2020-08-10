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- Bursa'da gençlerin tehlikeli bisiklet yolculuğu
Bursa'da gençlerin tehlikeli bisiklet yolculuğu
Bir gencin bisikleti sürerken diğerinin ise bisikletin arkasına geçerek ayakta yaptığı yolculuk, kameraya yansıdı.
- İHA
- 10.08.2020 - 11:38
Bursa'da onlarca aracın geçtiği Ankara Yolu Caddesi üzerinde, 2 gencin 1 bisiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu dikkat çekti.
TÜM YOLU AYAKTA GİTTİ
Araçlara aldırış etmeyen gençlerden biri bisikleti sürerken diğer genç ise bisikletin arkasında ayakta durarak yolculuk yaptı.
Yaşanan o tehlikeli anlar da, çevrede bulunan diğer sürücüler tarafından görüntülendi.
Bursa'da gençlerin tehlikeli bisiklet yolculuğu