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    Bursa'da gençlerin tehlikeli bisiklet yolculuğu

    Bir gencin bisikleti sürerken diğerinin ise bisikletin arkasına geçerek ayakta yaptığı yolculuk, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 10.08.2020 - 11:38
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    Bursa'da gençlerin tehlikeli bisiklet yolculuğu

    Bursa'da onlarca aracın geçtiği Ankara Yolu Caddesi üzerinde, 2 gencin 1 bisiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu dikkat çekti.

    TÜM YOLU AYAKTA GİTTİ

    Araçlara aldırış etmeyen gençlerden biri bisikleti sürerken diğer genç ise bisikletin arkasında ayakta durarak yolculuk yaptı.

    Yaşanan o tehlikeli anlar da, çevrede bulunan diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

    Bursa'da gençlerin tehlikeli bisiklet yolculuğu

    Bursa da gençlerin tehlikeli bisiklet yolculuğu #1

    Bursa da gençlerin tehlikeli bisiklet yolculuğu #2

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