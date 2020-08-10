Bir gencin bisikleti sürerken diğerinin ise bisikletin arkasına geçerek ayakta yaptığı yolculuk, kameraya yansıdı.

Bursa'da onlarca aracın geçtiği Ankara Yolu Caddesi üzerinde, 2 gencin 1 bisiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu dikkat çekti.

TÜM YOLU AYAKTA GİTTİ

Araçlara aldırış etmeyen gençlerden biri bisikleti sürerken diğer genç ise bisikletin arkasında ayakta durarak yolculuk yaptı.

Yaşanan o tehlikeli anlar da, çevrede bulunan diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

Bursa'da gençlerin tehlikeli bisiklet yolculuğu