Bursa'da gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

Narkotiğin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 950 gram uyuşturucu ile 18 bin lira nakit para ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bursa'da uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından yürütülen çalışma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikametlerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 700 gram metamfetamin, 250 gram esrar, satışa hazırlanmış bir miktar kokain ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 18 bin lira ele geçirildi.

3'Ü TUTUKLANDI, 3'Ü ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan Z.K., A.S. ve A.K. isimli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, E.T., M.F.Ş. ve Z.T. isimli şahıslar adliyeye sevk edildi.