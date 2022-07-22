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    Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

    Geri dönüşüm tesisinde başlayan yangın ekiplerin müdahalesiyle 1 saate kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.
    • 22.07.2022 - 12:22
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    Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde buluna geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Yangının tesis çalışanları tarafından fark edilmesiyle olay 112 Çağrı Merkezine bildirildi.

    Kısa sürede olay yerine gelen 4 itfaiye, 2 tanker, 10 personel, sağlık ve polis ekipleri yangına müdahalede bulundu.

    1 saatte kontrol altına alındı

    Çevrede geniş çaplı önlemler alınırken olayda can kaybı ve yaralananın olmadığı bildirildi.

    İHA'nın aktarımına göre;  saatin ardından kontrol altına alınan yangının ardından tesisin büyük bir bölümünün küle döndüğü görüldü.

    Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı VİDEO

    Bursa da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı #1

    Vatandaşlar tarafından kaydedildi

    Gökyüzünü kaplayan dumanlar şehrin birçok noktasından görülürken o anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

    Bursa da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı #2

    İnceleme başlatıldı

    Söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

    Bursa da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı #3

    Bursa da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı #4

    Bursa da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı #5


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