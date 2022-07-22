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- Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
- 22.07.2022 - 12:22
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde buluna geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangının tesis çalışanları tarafından fark edilmesiyle olay 112 Çağrı Merkezine bildirildi.
Kısa sürede olay yerine gelen 4 itfaiye, 2 tanker, 10 personel, sağlık ve polis ekipleri yangına müdahalede bulundu.
1 saatte kontrol altına alındı
Çevrede geniş çaplı önlemler alınırken olayda can kaybı ve yaralananın olmadığı bildirildi.
İHA'nın aktarımına göre; saatin ardından kontrol altına alınan yangının ardından tesisin büyük bir bölümünün küle döndüğü görüldü.
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı VİDEO
Vatandaşlar tarafından kaydedildi
Gökyüzünü kaplayan dumanlar şehrin birçok noktasından görülürken o anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.
İnceleme başlatıldı
Söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.