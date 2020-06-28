Orhangazi'deki plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Bursa Orhangazi'nin Fatih Mahallesi'nde yer alan plastik geri dönüşüm tesisi alev alev yandı.

Kenan Karakuş'a ait geri dönüşüm tesisinde, açık alanda kaynak yapıldığı sırada, çıkan kıvılcımların plastik malzemeleri tutuşturmasıyla yangın çıktı.

Kısa sürede bütün tesisi saran alevler, adeta gökyüzünü kapladı.

YANGINA TAKVİYE EKİP MÜDAHALESİ

Yangın ihbarı üzerine harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yangına müdahalesi yetersiz kalınca bölgeye Gemlik ve İznik ilçelerinden takviye ekipleri geldi.

ZEYTİNLİKLERE SIÇRADI

Ambulansların hazırda bekletildiği tesis alanında itfaiye ekipleri, tesisin kapalı alanı ile çevredeki zeytinliklere de sıçrayan alevleri söndürebilmek için yoğun çaba harcadı.

10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

3'ü itfaiye mensubu olmak üzere dumandan etkilenen 10 kişi sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yangın 3 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alındı.





TESİS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Hastaneye kaldırılan işçilerden ve itfaiye çalışanlarından olumlu haber gelirken, tesis kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da geri dönüşüm tesislerinde yangın - VİDEO



SOĞUTMA VE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çevredeki bazı zeytin ağaçlarına da zarar veren yangını soğutma işlemleri devam ediyor. Yangının oluşturduğu hasarın tespiti için ise çalışma başlatıldı.