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    Bursa'da geri dönüşüm tesislerinde yangın

    Orhangazi'deki plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
    • AA
    • 28.06.2020 - 15:37
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    Bursa'da geri dönüşüm tesislerinde yangın #1

    Bursa Orhangazi'nin Fatih Mahallesi'nde yer alan plastik geri dönüşüm tesisi alev alev yandı.

    Kenan Karakuş'a ait geri dönüşüm tesisinde, açık alanda kaynak yapıldığı sırada, çıkan kıvılcımların plastik malzemeleri tutuşturmasıyla yangın çıktı.

    Kısa sürede bütün tesisi saran alevler, adeta gökyüzünü kapladı.

    YANGINA TAKVİYE EKİP MÜDAHALESİ

    Yangın ihbarı üzerine harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yangına müdahalesi yetersiz kalınca bölgeye Gemlik ve İznik ilçelerinden takviye ekipleri geldi.

    Bursa'da geri dönüşüm tesislerinde yangın #2

    ZEYTİNLİKLERE SIÇRADI

    Ambulansların hazırda bekletildiği tesis alanında itfaiye ekipleri, tesisin kapalı alanı ile çevredeki zeytinliklere de sıçrayan alevleri söndürebilmek için yoğun çaba harcadı.

    10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

    3'ü itfaiye mensubu olmak üzere dumandan etkilenen 10 kişi sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yangın 3 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alındı.

    Bursa'da geri dönüşüm tesislerinde yangın #3

    TESİS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Hastaneye kaldırılan işçilerden ve itfaiye çalışanlarından olumlu haber gelirken, tesis kullanılamaz hale geldi.

    Bursa'da geri dönüşüm tesislerinde yangın - VİDEO

    SOĞUTMA VE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Çevredeki bazı zeytin ağaçlarına da zarar veren yangını soğutma işlemleri devam ediyor. Yangının oluşturduğu hasarın tespiti için ise çalışma başlatıldı.

    Bursa'da geri dönüşüm tesislerinde yangın #4

    Bursa'da geri dönüşüm tesislerinde yangın #5

    Bursa'da geri dönüşüm tesislerinde yangın #6

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