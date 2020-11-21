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    Bursa'da geri manevra yapan minibüs adama çarptı

    Her şeyden habersiz şekilde sokakta bekleyen adama, geri manevra yapan bir minibüs çarptı. Yere düşen genç, ayağa kalktı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 21.11.2020 - 09:59
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    Bursa'da geri manevra yapan minibüs adama çarptı

    Bursa merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki bir sokakta ileri doğru gidip geri manevra yapan bir minibüs, sokakta bekleyen adama çarptı.

    Adam, çarpmanın etkisiyle yere düştü. Ancak genç adam saniyeler içinden yeniden kalktı.

    OLAY KAMERADA

    Çarpan minibüs sürücüsü ise ne olduğunu fark edemeden durdu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

    Bursa'da geri manevra yapan minibüs adama çarptı VİDEO

    Bursa da geri manevra yapan minibüs adama çarptı #1

    Bursa da geri manevra yapan minibüs adama çarptı #2

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