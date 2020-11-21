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- Bursa'da geri manevra yapan minibüs adama çarptı
Bursa'da geri manevra yapan minibüs adama çarptı
Her şeyden habersiz şekilde sokakta bekleyen adama, geri manevra yapan bir minibüs çarptı. Yere düşen genç, ayağa kalktı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 21.11.2020 - 09:59
Bursa merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki bir sokakta ileri doğru gidip geri manevra yapan bir minibüs, sokakta bekleyen adama çarptı.
Adam, çarpmanın etkisiyle yere düştü. Ancak genç adam saniyeler içinden yeniden kalktı.
OLAY KAMERADA
Çarpan minibüs sürücüsü ise ne olduğunu fark edemeden durdu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Bursa'da geri manevra yapan minibüs adama çarptı VİDEO