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Bursa'da geri manevra yapan minibüs adama çarptı

Bursa'da geri manevra yapan minibüs adama çarptı

Her şeyden habersiz şekilde sokakta bekleyen adama, geri manevra yapan bir minibüs çarptı. Yere düşen genç, ayağa kalktı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.