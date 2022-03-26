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    Bursa'da geve kulübü işletmecilerinin silahlı saldırısına 1 tutuklama

    Nilüfer ilçesinde kulüp işletmecileri arasında çıkan silahlı çatışmada, 1 kişi hayatını kaybederken, olaya dahil olan 1 şüpheli de tutuklandı.
    • DHA
    • 26.03.2022 - 15:19
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    Bursa'da geve kulübü işletmecilerinin silahlı saldırısına 1 tutuklama

    Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki gece kulübünde, işletmeci Nevzat Yasa (54) ile aynı bölgede gece kulübü işleten komşusu İsa D. (46) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

    Taraflar karşılıklı silah çekip birbirlerine ateş açtı. Çıkan çatışmada, iddiaya göre, İsa D.'nin tabancasından çıkan mermi Nevzat Yasa'nın sırtına, Nevzat Yasa'nın tabancasından çıkan mermi ise İsa D.'nin bacağına isabet etti.

    Yasa ve İsa D. kanlar içinde kalırken, çalışanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    54 YAŞINDAKİ İŞLETMECİ HAYATINI KAYBETTİ

    Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yasa, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Bursa da geve kulübü işletmecilerinin silahlı saldırısına 1 tutuklama #1

    TEDAVİSİ SÜRÜYOR

    Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen Suat Dinçyürek, B.Y. (23), E.Ö. (20), K.G. (26) ve C.S.'yi (46) gözaltına aldı.

    1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suat Dinçyürek tutuklanıp cezaevine gönderildi, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Öte yandan, yaralı İsa D.'nin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


    Bursa da geve kulübü işletmecilerinin silahlı saldırısına 1 tutuklama #2

    Bursa da geve kulübü işletmecilerinin silahlı saldırısına 1 tutuklama #3

    Bursa da geve kulübü işletmecilerinin silahlı saldırısına 1 tutuklama #4


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