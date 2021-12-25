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    Bursa'da girdiği dükkanda Türk bayrağını öpen hırsız

    Girdiği iş yerinde, kasadan çıkan Türk bayrağını öpen hırsız, bozuk paraları alarak kaçtı.
    • İHA
    • 25.12.2021 - 00:46
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    Bursa'da girdiği dükkanda Türk bayrağını öpen hırsız

    Bursa'nın Gemlik ilçesinde 19 Aralık’ta gece saatlerinde meydana gelen olayda genç bir adam, girdiği dükkanda kasanın olduğu bölüme geldi ve bozuk paraları karıştırmaya başladı.

    TÜRK BAYRAĞINI ÖPTÜ, PARALARI ALIP KAÇTI

    Kasadan çıkardığı bozuk para poşetini aldıktan sonra çekmeceden eline gelen Türk bayrağını öpen zanlı, daha sonra paraları alıp kayıplara karıştı.

    O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis de soruşturma başlattı.

    Bursa'da girdiği dükkanda Türk bayrağını öpen hırsız - VİDEO

    Bursa da girdiği dükkanda Türk bayrağını öpen hırsız #1

    Bursa da girdiği dükkanda Türk bayrağını öpen hırsız #2

    Bursa da girdiği dükkanda Türk bayrağını öpen hırsız #3

    Bursa da girdiği dükkanda Türk bayrağını öpen hırsız #4

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