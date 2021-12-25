Girdiği iş yerinde, kasadan çıkan Türk bayrağını öpen hırsız, bozuk paraları alarak kaçtı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 19 Aralık’ta gece saatlerinde meydana gelen olayda genç bir adam, girdiği dükkanda kasanın olduğu bölüme geldi ve bozuk paraları karıştırmaya başladı.

TÜRK BAYRAĞINI ÖPTÜ, PARALARI ALIP KAÇTI

Kasadan çıkardığı bozuk para poşetini aldıktan sonra çekmeceden eline gelen Türk bayrağını öpen zanlı, daha sonra paraları alıp kayıplara karıştı.

O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis de soruşturma başlattı.

Bursa'da girdiği dükkanda Türk bayrağını öpen hırsız - VİDEO