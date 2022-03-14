Haberler

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da girdikleri evden 30 bin liralık ziynet eşyası çaldılar

Bursa'da girdikleri evden 30 bin liralık ziynet eşyası çaldılar

Bir sitedeki daireye giren maskeli 2 kadın, 30 bin liralık ziynet eşyası ve paraları çalıp, ortadan kayboldu. Ev sahibinin ihbarı üzerine ise polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.