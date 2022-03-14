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    Bursa'da girdikleri evden 30 bin liralık ziynet eşyası çaldılar

    Bir sitedeki daireye giren maskeli 2 kadın, 30 bin liralık ziynet eşyası ve paraları çalıp, ortadan kayboldu. Ev sahibinin ihbarı üzerine ise polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
    • DHA
    • 14.03.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 18:02
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    Bursa'da girdikleri evden 30 bin liralık ziynet eşyası çaldılar

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi'nde meydana gelen olayda, iki kadın hırsız, site içerisinde bulunan bir daireye girdi.

    Evden 30 bin lira tutarındaki ziynet eşyası ve para çalan hırsızlar, daha sonra ortadan kayboldu.

    Polis ekipleri, ev sakinlerinin ihbarı üzerine hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

    MASKELİ KADINLAR, 30 BİN LİRALIK ZİYNET VE PARALARI ÇALDI

    Daireye giren maskeli iki kadın hırsız, sitenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

    Görüntülerde iki kadının, bir süre kapı önünde beklediği, bir site sakini içeri girerken, onunla birlikte içeri girdiği görülüyor.

    Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar, girdikleri dairedeki para ve altınları çaldıktan sonra, geldikleri gibi yaya olarak uzaklaşıyor.

    Bursa da girdikleri evden 30 bin liralık ziynet eşyası çaldılar #1

    Bursa da girdikleri evden 30 bin liralık ziynet eşyası çaldılar #2

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    Bursa da girdikleri evden 30 bin liralık ziynet eşyası çaldılar #4

    Bursa da girdikleri evden 30 bin liralık ziynet eşyası çaldılar #5


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