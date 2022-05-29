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    Bursa'da göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

    Bursa'da çalışma esnasında 2 işçi göçük altında kaldı. Kurtarılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
    • 29.05.2022 - 07:04
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    Bursa'da göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

    Bursa İnegöl ilçesi Kozluca Mahallesi'nde devam eden altyapı çalışmaları sırasında taşeron firma işçisi Fırat Okan ve Seyithan Elinç, toprak kayması ile göçük altında kaldı.

    Göçük altında kalan işçilerin mesai arkadaşları durumu ekiplere bildirdi.

    Saatler sonra kurtarıldılar

    Olay yerine çok sayıda AFAD, Jandarma, İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

    5 saatlik çalışmayla ilk olarak göçük altından Fırat Okan çıkarıldı. Ardından yaklaşık 9 saat sonra ise Seyithan Elinç sıkıştığı yerden kurtarıldı.

    Bursa da göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı #1

    İşçilerin durumu iyi

    Kurtarılan işçiler ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    AA'nın haberine göre, işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Bursa da göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı #2

    Bursa da göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı #3

    Bursa da göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı #4


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