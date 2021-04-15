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    Bursa’da göğsüne korkuluk demiri saplanan çocuk öldü

    Korkuluklara tırmanmak isterken ayağı kayan 8 yaşındaki çocuğun göğsüne demir korkuluk saplantı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.
    • İHA
    • 15.04.2021 - 15:27
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 15:37
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    Bursa’da göğsüne korkuluk demiri saplanan çocuk öldü

    Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Eğitim Mahallesi Söğütlü Sokak'ta bulunan Taş Devri Parkı'nda, 8 yaşındaki bir çocuk, arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadı.

    Parkın bitişiğinde bulunan demir korkuluklara tırmanmak isteyen çocuğun ayağı kayınca korkuluğun demiri göğsüne saplandı.

    Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

    Çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Bursa’da göğsüne korkuluk demiri saplanan çocuk öldü #1

    Bursa’da göğsüne korkuluk demiri saplanan çocuk öldü #2

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