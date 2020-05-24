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- Bursa'da göğsüne top çarpan mevsimlik işçi öldü
Bursa'da göğsüne top çarpan mevsimlik işçi öldü
Futbol oynarken göğsüne top çarpan 45 yaşındaki mevsimlik işçi, hayatını kaybetti.
- DHA
- 24.05.2020 - 09:45
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Cerrah Mahallesi'nde 45 yaşındaki mevsimlik işçi Abit Yüksel, çadır kentte arkadaşlarıyla birlikte futbol oynarken, göğsüne top çarptı.
Yüksel, bir anda yere yığıldı.
KURTARILAMADI
Otomobille hastaneye götürülen Yüksel, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.