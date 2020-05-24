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    Bursa'da göğsüne top çarpan mevsimlik işçi öldü

    Futbol oynarken göğsüne top çarpan 45 yaşındaki mevsimlik işçi, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 24.05.2020 - 09:45
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    Bursa'da göğsüne top çarpan mevsimlik işçi öldü

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Cerrah Mahallesi'nde 45 yaşındaki mevsimlik işçi Abit Yüksel, çadır kentte arkadaşlarıyla birlikte futbol oynarken, göğsüne top çarptı.

    Yüksel, bir anda yere yığıldı.

    KURTARILAMADI

    Otomobille hastaneye götürülen Yüksel, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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