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- Bursa'da gölete düşen çocuğun kurtarılma anı
Bursa'da gölete düşen çocuğun kurtarılma anı
Oyun oynarken gölete düşen çocuğu, o sırada yürüyüş yapan bir genç iple suya girip kurtardı. O anlar amatör kameraya yansıdı.
- İHA
- 17.07.2020 - 17:24
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hikmet Şahin Kültür Parkı'ndaki gölet etrafında oynayan H.K. isimli küçük çocuk, eğimli olan beton kıyı kısmında yosunlar sebebiyle kayıp içine düştü.
Olayı gören çevredekiler çocuğun yardımına koştu. Gölete giren bir genç, çocuğu kurtardı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Çevredekilerin yardımıyla gölete atılan iple yukarıya çekilen çocuk ve genç vatandaşlar tarafından göletten çıkarıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
O anlar ise bir vatandaşın cep telefonuyla kayıt altına alındı.