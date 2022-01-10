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    Bursa'da göreve giden itfaiye aracı devrildi

    Trafik kazası ihbarına giden itfaiye aracı şarampole devrilirken, yaşanan olayda 4 personel hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 10.01.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 12:06
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    Bursa'da göreve giden itfaiye aracı devrildi

    Bursa'da itfaiye ekipleri, Orhaneli ilçesi, Nalınlar Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde yaralamalı trafik kazası ihbarı aldı.

    Ardından ekipler, kazaya müdahale etmek için itfaiye aracı ile yola çıktı.

    ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

    Olay yerine yaklaşık 200 metre kala, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan itfaiye aracı, şarampole devrildi.

    4 ÖLÜ

    İlk belirlemelere göre kazada 4 itfaiye personeli hayatını kaybetti.

    Bursa da göreve giden itfaiye aracı devrildi #1

    Bursa da göreve giden itfaiye aracı devrildi #2

    Bursa da göreve giden itfaiye aracı devrildi #3

    Bursa da göreve giden itfaiye aracı devrildi #4


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