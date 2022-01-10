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- Bursa'da göreve giden itfaiye aracı devrildi
Bursa'da göreve giden itfaiye aracı devrildi
Trafik kazası ihbarına giden itfaiye aracı şarampole devrilirken, yaşanan olayda 4 personel hayatını kaybetti.
- DHA
- 10.01.2022 - 11:57
- Güncelleme : 10.01.2022 - 12:06
Bursa'da itfaiye ekipleri, Orhaneli ilçesi, Nalınlar Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde yaralamalı trafik kazası ihbarı aldı.
Ardından ekipler, kazaya müdahale etmek için itfaiye aracı ile yola çıktı.
ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Olay yerine yaklaşık 200 metre kala, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan itfaiye aracı, şarampole devrildi.
4 ÖLÜ
İlk belirlemelere göre kazada 4 itfaiye personeli hayatını kaybetti.