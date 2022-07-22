Bursa'da göreve giden motosikletli polisler kaza yaptı

Bursa'da göreve giden motosikletli polisler kaza yaptı

Göreve giden motosikletli asayiş timi, karşı şeride geçip sola dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı. Kazada devrilen motosikletteki 1'i komiser, 2 polis memuru yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Selçukbey Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Asayiş Timleri'nde görevli 34 yaşındaki komiser Yahya Balcı'nın kullandığı motosiklet, karşı yönden gelip sola dönüş yapmak isteyen 16 J 1422 plakalı otomobile çarptı.

Yaşanan kazada komiser Yahya Balcı ile arkasında oturan 46 yaşındaki polis memuru Gökhan Işık yaralandı.

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polislerin durumu iyi

İHA'nın haberine göre; tedaviye alınan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'da göreve giden motosikletli polisler kaza yaptı

























