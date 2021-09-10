Bursa'da gözü dönen adam, karısını bıçakla rehin aldı

Psikolojik problemleri olduğu öğrenilen 35 yaşındaki B.H., tartıştığı karısını bıçakla rehin aldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan 8 katlı bir binanın 2'nci katında, karı koca arasında kavga çıktı.

Tartıştığı eşi B.H. tarafından bıçakla rehin alınan, polisin operasyonuyla kurtarılan S.H., yaşadığı korku dolu anları anlattı.

B.H., evin kapısını kilitledikten sonra eşini yatak odasına sürükleyerek dövdü. S.H., kocasının bir anlık boşluğundan faydalanarak kendisini bir odaya kapatarak cep telefonuyla eşinin ailesinden yardım istedi.

POLİS EKİPLERİ İTFAİYEDEN YARDIM İSTEDİ

Öte yandan çığlıkları duyan komşular da durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

B.H.'yi ikna etmek için uzun süre uğraş veren ekipler, çabalar sonuçsuz kalınca eve girmek için itfaiyeden yardım istedi.

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EKİPLER PENCEREDEN GİRMEYE ÇALIŞTI

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro ve Nilüfer Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, itfaiye merdiveniyle S.H.'nin bulunduğu odaya pencereden girmeye çalıştı.

Bu sırada kilitli kapıya kıran B.H. de S.H.'yi saçlarından tutup dövmeye başladı.

3 POLİS MEMURU YARALANDI

Ekipler, bıçakla kendilerine direnen B.H.'yi etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Arbede sırasında 3 polis memuru da yaralandı.

S.H., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

"BIÇAKLAYACAĞI SIRADA POLİSLER PENCEREDEN İÇERİ GİRDİ"

Tedavi gördükten sonra polise ifade veren evli ve bir çocuk annesi S.H., eşiyle aralarında sorunlar yaşandığını belirtti. "Psikolojik rahatsızlığı olan eşimle evliliğimizin son 3 yılı sorunlu geçti. Olay günü, öğle saatlerinde beni yatak odasına kilitledi. Bir süre burada kaldım. Daha sonra eşimin annesi ile babasını cep telefonu ile aradım. Onlar, kendisini ikna edemedi. Bu sırada polise haber verildi. Gelen görevliler, sakin olmamı isteyip, beni itfaiye müdürlüğüne ait aracın merdiveni ile kurtaracaklarını söyledi.

Polisler, araçla pencereye yanaşırken, kilitlediğim yatak odasının kapısını kırarak içeri giren eşim, beni saçımdan tutarak dövdü. Bıçaklayacağı sırada pencereden içeri giren polisler onu etkisiz hale getirip, beni kurtardı. Çok ama çok korktum." dedi.

"CİNNET HALİNDEYDİM"

Gözaltına alınan B.H. de ifadesinde, "Sürekli takip edildiğimi düşünüyorum. Zihnimi birileri yönlendiriyor. Vücudumda çip var. Sürekli bilinçaltı mesajlar alıyorum, benimle alay eden sesler duyuyorum. Bir ortama girdiğimde, insanların özel hayatımla ilgili konuştuklarını düşünüyorum. Bir süre önce psikiyatride tedavi gördüm. Olay günü, eşimle kavga ettik. Olayın büyümemesi için onu odaya koydum. Daha sonra annem ve babam geldi, onlarla konuştum. Polisler, beni ikna etmeye çalıştı. O sırada cinnet halindeydim. Eşime müdahale ettim. Polisler gelip beni aldılar." dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

B.H.’nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

























