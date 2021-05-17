Bursa'da gürültü cinayeti: Komşusuna kurşun yağdırdı

Yüksek sesle müzik dinleyen komşusu Kıral Dalkıran'ı uyaran Zeki Özezen, çıkan tartışmada 6 yerinden vurularak öldürüldü.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yeni Dere Mahallesi'nde yaşayan Zeki Özezen, yüksek sesle müzik dinleyen komşusu Kıral Dalkıran'ı sesini kısması için uyardı.

Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

ÖNCE UYARDI SONRA ÖLDÜRÜLDÜ

Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Kıral Dalkıran, tabancayla Zeki Özezen'e 6 el ateş etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özezen’i ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Özezen, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN KOMŞU TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan Dalkıran için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekipleri, Dalkıran'ı, cinayetin işlendiği mahallede saklandığı evde suç aleti ile yakaladı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Dalkıran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.