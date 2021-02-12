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Bursa’da gürültü şikayetine giden polis düğünle karşılaştı

Bursa’da gürültü şikayetine giden polis düğünle karşılaştı

Komşularının gürültü nedeniyle şikayet ettiği Suriye uyruklu ailenin evine giden polis ekipleri, düğünle karşılaştı. Damat ve gelin ile damadın anne babasına toplam 12 bin 600 lira ceza kesildi.