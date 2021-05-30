- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da Güvercin alışverişinde tatışma çıktı: 1 kişi yaralandı
Bursa'da Güvercin alışverişinde tatışma çıktı: 1 kişi yaralandı
Bursa’da güvercin alışverişi yaparken, çıkan sözlü tartışma kavgada bir kişi silahla yaralandı.
- İHA
- 30.05.2021 - 00:30
- Güncelleme : 30.05.2021 - 00:39
Bursa’da güvercin alışverişi için bir araya gelen arkadaşların arasında tartışma çıktı.
FİYAT KONUSUNDA TARTIŞMA ÇIKTI
Fiyat konusunda anlaşamayan grubun tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yanındaki silahı çıkartan Seçkin Ç., güvercin sahibi Uğur Küçükiğridere’ye ateş etti.
Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polise ihbar ederken, Küçükiğridere yaralanarak yere yığıldı.
ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI
Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri hastaneye kaldırılırken, şüpheliler Seçkin Ç., ve Şaban Ö., olay yerinden uzaklaşarak kaçtı.
SAKLANDIKLARI EVDE BULUNDULAR
Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri Seçkin Ç., ve Şaban Ö’yü saklandıkları evde gözaltına aldı.
Bursa'da Güvercin alışverişinde tatışma çıktı: 1 kişi yaralandı VİDEO