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    Bursa'da Güvercin alışverişinde tatışma çıktı: 1 kişi yaralandı

    Bursa’da güvercin alışverişi yaparken, çıkan sözlü tartışma kavgada bir kişi silahla yaralandı.
    • İHA
    • 30.05.2021 - 00:30
    • Güncelleme : 30.05.2021 - 00:39
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    Bursa'da Güvercin alışverişinde tatışma çıktı: 1 kişi yaralandı

    Bursa’da güvercin alışverişi için bir araya gelen arkadaşların arasında tartışma çıktı.

    FİYAT KONUSUNDA TARTIŞMA ÇIKTI

    Fiyat konusunda anlaşamayan grubun tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü.  Kavga sırasında yanındaki silahı çıkartan Seçkin Ç., güvercin sahibi Uğur Küçükiğridere’ye ateş etti.

    Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polise ihbar ederken, Küçükiğridere yaralanarak yere yığıldı.

    ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI

    Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri hastaneye kaldırılırken, şüpheliler Seçkin Ç., ve Şaban Ö., olay yerinden uzaklaşarak kaçtı.

    SAKLANDIKLARI EVDE BULUNDULAR

    Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri Seçkin Ç., ve Şaban Ö’yü saklandıkları evde gözaltına aldı.

    Bursa'da Güvercin alışverişinde tatışma çıktı: 1 kişi yaralandı VİDEO

    Bursa da Güvercin alışverişinde tatışma çıktı: 1 kişi yaralandı #1

    Bursa da Güvercin alışverişinde tatışma çıktı: 1 kişi yaralandı #2

    Bursa da Güvercin alışverişinde tatışma çıktı: 1 kişi yaralandı #3

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